Blick zurück und Blick nach vorn – darin sind die Rhöner Meister. Und so wurde im Jahr 2025 so einiges gefeiert, was schon lange währt und offenbar ganz gut ist: Die Gemeinde Oberweid (1255 plus 5) und der Rhönblick-Ortsteil Bettenhausen (1125) feierten im Sommer ihre Jahrfeiern, die Karnevalvereine aus Oberweid (70.), Unterweid, Kaltennordheim (60.) und Kaltenwestheim (55. Bestehen), die Frankenheimer ihren 65. Karneval. Umzüge und Jubiläumsgalas gehörten zum Programm – es wurde gefeiert, was das Zeug hielt. Zehn Jahre Arche Rhönwald wurden begangen, mit dem Ausblick auf Veränderungen im Weidbergverein im Jahr 2026. Chöre feierten – wie der Kirchenchor Kaltenlengsfeld sein 50-jähriges, der Bettenhäuser Singkreis sein 35. oder der Mittelsdorfer Frauenchor sein 20. Jubiläum – und sorgten mit ihren Auftritten immer wieder für Freude. Das Weihnachtsoratorium in Kaltensundheim war zum Jahresausklang ein gelungenes Großprojekt vieler Stimmen. Die Orgeln der Rhön erklangen bei vielfältigen Veranstaltungen, die Kirchentüren wurden geöffnet. In Helmershausen gibt es jetzt mit dem „Dom“ eine Radwegekirche.