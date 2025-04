Ein Ei der eher fragwürdigen Sorte bekam das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr am Wochenende von Unbekannten ins Nest gelegt. Wie berichtet, hatte die Behörde in Zella-Mehlis kurz vor den Feiertagen auf Geheiß des Sonneberger Landratsamtes ein seit Monatsbeginn geltendes Nutzungsverbot für Biker feiertags, samstags und sonntags offiziell ausgeschildert auf der gleichsam kurvenreichen wie unfallträchtigen Strecke zwischen Schauberg und Jagdshof. Am Samstag stand das Sperrschild noch, am Sonntag war es weg, bestätigte die Polizei der Redaktion nun auf Nachfrage am Dienstag. Dem Vernehmen nach war das Blech mit einer Flex und viel Fleiß abgetrennt worden von der Stange. Ob die Täter mit Diebstahl und Sachbeschädigung dem Motorradsport in der Region wirklich einen Gefallen getan haben, darf bezweifelt werden. Die Polizei ermittelt.