Das Jubiläumsjahr der Stadt Bad Salzungen neigt sich dem Ende entgegen. Was bleibt, sind Erinnerungen an eine fantastische 1250-Jahrfeier, vor allem aber an den Zusammenhalt der Bürger. Bis zu 4000 Menschen waren im Vorfeld an der Planung beteiligt. 16 Arbeitsgemeinschaften kümmerten sich um die einzelnen Programmpunkte – das Sprichwort „Viele Köche verderben den Brei“ traf dabei nicht zu. Am Ende stand ein so buntes und so vielfältiges Festprogramm, dass einfach für jeden etwas dabei sein musste.