Das Jubiläumsjahr der Stadt Bad Salzungen neigt sich dem Ende entgegen. Was bleibt, sind Erinnerungen an eine fantastische 1250-Jahrfeier, vor allem aber an den Zusammenhalt der Bürger. Bis zu 4000 Menschen waren im Vorfeld an der Planung beteiligt. 16 Arbeitsgemeinschaften kümmerten sich um die einzelnen Programmpunkte – das Sprichwort „Viele Köche verderben den Brei“ traf dabei nicht zu. Am Ende stand ein so buntes und so vielfältiges Festprogramm, dass einfach für jeden etwas dabei sein musste.
Rückblick 2025 Was für ein berauschendes Bad Salzunger Jubiläumsjahr
Susanne Möller 28.12.2025 - 15:00 Uhr