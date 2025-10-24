Rückbau von Atomkraftwerk Kühltürme fallen – Gundremmingen erlebt spektakulären Abriss

Auf lange Sicht wird in Gundremmingen auch das Zwischenlager für die alten Brennelemente der Reaktoren verbleiben. Dies wird erst geräumt werden können, wenn es in Deutschland ein Endlager für den strahlenden Müll der früheren Atomkraftwerke gibt.

Wie laufen die Sprengungen ab?

Die Thüringer Sprenggesellschaft, die unter anderem bereits die Kühltürme des früheren Kernkraftwerks Grafenrheinfeld in Unterfranken abgerissen hat, bereitet seit Wochen die Aktion vor. Mehr als 1.000 Löcher für den Sprengstoff müssen in die zwei Türme gebohrt werden.

Wenn es dann so weit ist, sollen sich die beiden Türme nach den Detonationen nur leicht zur Seite neigen und dann auf relativ kleiner Fläche zusammensacken. "Der Turm kippt an und kollabiert in sich", erklärte Sprengingenieurin Ulrike Matthes. Begleitet werden die Hauptsprengungen durch eine Reihe weiterer Sprengaktionen.

Vorher soll es eine Detonation geben, damit Vögel und andere Wildtiere aufgeschreckt werden und den Gefahrenbereich verlassen können. Begleitend zu den Hauptsprengungen werden zudem Wasserpools gesprengt, die rund um die Bauwerke aufgestellt werden. Das Wasser wird dadurch Dutzende Meter in die Luft geschleudert, es soll den beim Zusammenfallen der Türme entstehenden Staub binden.

Wie werden die Sprengungen abgesichert?

Um das Kraftwerk hat das Landratsamt in Günzburg eine große Sperrzone festgelegt. Eine Staatsstraße ist in dieser Zone, Wohnhäuser allerdings nicht. Bereits am Freitagabend um 21.00 Uhr beginnt die Einrichtung dieses Absperrbereichs. Wer sich danach dort aufhält, der riskiere ein Bußgeld bis zu 3.000 Euro, warnt die Behörde.

Wie viele Schaulustige werden erwartet?

Experten gehen von zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern aus, die sich möglicherweise schon einige Stunden vor der Sprengung gute Plätze in der Umgebung suchen. Wie viele Schaulustige dies sein werden, kann das Landratsamt allerdings nicht einschätzen. "Es gibt keine ausgewiesenen Besucherareale", betont die Kreisbehörde. Es sei dennoch mit einer sehr hohen Verkehrsbelastung zu rechnen. Interessierte sollten das Gebiet um die früheren Atommeiler weiträumig umfahren und sich weiter entfernte Aussichtspunkte suchen, wird empfohlen.