Rucksackbombe explodierte Dann kam der Knall - Wie der Anschlag von 2016 nachwirkt

Nachgewiesen wurde eine Verbindung zum Terrornetzwerk "Islamischer Staat" (IS), das die Tat später auch für sich vereinnahmte. Kurz vor der Explosion soll der Mann noch mit einer Verbindungsperson in Kontakt gewesen sein. Aus den Konversationen lässt sich laut Medienberichten schließen, dass der Mann sich selbst gar nicht umbringen wollte, sondern vorhatte, seinen Sprengstoffrucksack auf das Festival zu schleusen. Ermittlungsergebnisse macht die Bundesanwaltschaft bis heute nicht öffentlich. "Die Ermittlungen dauern an", heißt es lapidar aus Karlsruhe.

Laut Verfassungsschutz hat sich das Profil der Gefährder inzwischen verändert - sie werden jünger, sie sind weniger ideologisch aufgeladen, dafür neigen sie noch mehr zu brutaler Gewalt. "Eine besondere Herausforderung stellt die rasante, meist online stattfindende Radikalisierung von Minderjährigen dar", heißt es im Verfassungsschutzbericht. Eher sind sie in kleinen Gruppen zusammengeschlossen, weniger an größere Terrornetzwerke angeschlossen.

Der Umgang heute

Ans Aufhören habe er nach dem Anschlag nie gedacht, erzählt Gastwirt Imschloß. Dass so etwas wieder in seinem Garten passieren könnte, glaubt er nicht. "Das war Zufall." Größere Sorgen bereite ihm, dass seit einigen Jahren rund um den 24. Juli Mitglieder der AfD versuchten, am Anschlagsort Blumen niederzulegen, um der Opfer zu gedenken, sagt er. "Das Ganze wird von Leuten, die keine Ahnung haben, ideologisch ausgenutzt."

Für den 24. Juli sind nach Angaben der Stadt Ansbach bereits Versammlungen angemeldet: Die AfD will demnach in der Innenstadt Veranstaltungen abhalten. Auf einem "Markt der Demokratie" wollen mehrere Organisationen, Gewerkschaften und Parteien an verschiedenen Orten dagegenhalten und ein Zeichen für Vielfalt und Menschenwürde setzen.