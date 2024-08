RTL-«Sommer-Dschungelcamp» Tag elf im Dschungel: Ein Auszug und ein abgeschnittener Zeh

Spießbockherz wurde zum Verhängnis

Die beiden waren zu Auszugskandidaten geworden, weil sie in der vorherigen Folge an ihrer Essensprüfung gescheitert waren und es ihnen nicht gelungen war, ein Spießbockherz (Siegel) beziehungsweise eine Vogelspinne in Gelatine (Birofio) restlos herunterzuwürgen.