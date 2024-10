RTL-Kuppelshow Nur noch Männer bei bisexueller "Bachelorette"

In der am Montag beim Streamingdienst RTL+ ausgestrahlten Folge bekamen zuerst die Kandidatinnen Akosua und Emma keine Rose von ihr, und die von einigen favorisierte Anwärterin Leila warf als letzte verbliebene Frau in der Bewerber-Riege dann auch noch selbst das Handtuch - wegen nicht ausreichend gewachsener Gefühle.