Anders als die bekannten Impfungen, beispielsweise gegen Tetanus, wo der Körper aktiv Abwehrstoffe bildet, handelt es sich bei der neuen Impfung gegen RSV um einen Antikörper, also bereits den Abwehrstoff, der das Virus bekämpft. Die Verabreichung erfolgt aber ebenso als Injektion in einen Muskel. Aufgrund der Wirkungsweise spricht man nicht von einer klassischen Impfung, sondern eher einer Immunisierung. Das Präparat wird einmalig verabreicht, was eine Schutzwirkung während der ganzen RSV-Saison erbringt.

Seit Oktober dieses Jahres können sich Eltern aktiv für die Impfung ihres Kindes entscheiden. Ausführliche Informationen erhalten diese im Rahmen der Erstaufklärungen nach der Geburt sowie auch bei den monatlichen Kreißsaal-Informationsabenden des Helios-Klinikum Meiningen.