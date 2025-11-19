Royals Wie Dianas skandalöses BBC-Interview bis heute nachhallt

Das Verhältnis des Königshauses mit den Medien habe sich durch das Interview verändert. Spätestens nach Dianas Tod sei die königliche Familie professioneller geworden. Diana war im August 1997 bei einem Verkehrsunfall in Paris gestorben, als sie von Paparazzi verfolgt wurde.

Zwar gebe es noch Ausreißer wie Ex-Prinz Andrew, der sich und dem Königshaus vor einigen Jahren mit einem Interview mit der BBC ein PR-Desaster verschaffte. Das Königshaus habe jedoch inzwischen verstanden, "wie sie mit den Medien umgehen muss", stellt Prescott fest. "Das war eine der Lektionen, die sie nach dem Interview und nach Dianas Tod gelernt haben."

Die BBC entschuldigte sich 2021 für ihren Fehler und erkannte das Untersuchungsergebnis vollauf an. Das Interview habe einen "wesentlichen Beitrag" geleistet, dass sich die Beziehung seiner Eltern verschlechtert habe, sagte William damals. Das Verhalten des Reporters habe erheblich zu Dianas Angst, Paranoia und Isolierung beigetragen. Was er als besonders schmerzhaft empfindet? Dass seine Mutter die Wahrheit nicht mehr erfahren hat.