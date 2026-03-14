London/Montecito - Ein neues Buch über die britische Königsfamilie sorgt bereits vor der Veröffentlichung für Ärger – allen voran bei Prinz Harry (41) und seiner Frau Meghan (44). Erste Auszüge des Buches von Royals-Biograf und Autor Tom Bower wurden am Freitag in der Zeitung "The Times" veröffentlicht. Darin stellt Bower etwa mehrere Behauptungen über das Verhältnis von Harry und Meghan zum Rest der Königsfamilie auf. Ein Sprecher der beiden wies diese jedoch als "Verschwörungen und Melodramatik" zurück.