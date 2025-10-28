Royals unter Druck Berichte über neue Enthüllungen belasten Prinz Andrew weiter

London - Der wegen seiner Verwicklung in den Epstein-Skandal in Verruf geratene britische Prinz Andrew (65) steht auch mehr als eine Woche nach der Niederlegung seines Herzog-Titels weiter unter Druck. Einem BBC-Bericht zufolge soll Andrew etwa vor einigen Jahren den US-Multimillionär Jeffrey Epstein und Produzenten Harvey Weinstein in seinem Anwesen empfangen haben. Auch Epsteins Frau Ghislaine Maxwell soll dabei gewesen sein. Die Royal Lodge ist das staatseigene Domizil, in dem Andrew derzeit mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66) Medien zufolge praktisch mietfrei wohnt.