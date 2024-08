Die Royal Family hat bisher kein einfaches Jahr hinter sich. Sowohl Charles als auch Kate machten eine Krebserkrankung öffentlich. Die künftige Königin zeigt sich nur äußerst selten in der Öffentlichkeit. Am Wochenende wurde sie auf dem Weg zu einem Gottesdienst in Schottland in einem Auto fotografiert. Öffentlich zu sehen war die 42-Jährige zuletzt im Juli bei der Siegerehrung des Tennisturniers in Wimbledon.