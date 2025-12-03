Royals: Prinzessin Kates besinnliche Worte zur Weihnachtszeit

London - Nach einem aufwühlenden Jahr für die britische Königsfamilie erinnert Prinzessin Kate an die besondere Bedeutung von Weihnachten. In einer Zeit, in der das Leben manchmal zerrissen oder unsicher erscheine, lade die Weihnachtszeit dazu ein, sich daran zu erinnern, wie wichtig es ist, einander mit Großzügigkeit, Verständnis und Hoffnung zu begegnen, schreibt die 43-Jährige in einer Grußbotschaft an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihres traditionellen Weihnachtsgottesdienstes an diesem Freitag (5. Dezember).