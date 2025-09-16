Royals: Kranke Königin Camilla bleibt royaler Trauerfeier fern

London - Königin Camilla (78) kann aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Trauerfeier für die verstorbene Herzogin von Kent teilnehmen. Die Königin erhole sich von einer akuten Entzündung der Nasennebenhöhlen und habe ihre Teilnahme an der Totenmesse "mit großem Bedauern" absagen müssen, teilte ein Sprecher des Buckingham-Palastes mit. "Ihre Gedanken und Gebete sind beim Herzog von Kent und der ganzen Familie."