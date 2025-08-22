Royales Meiningen Empfang zum Besuch von Queen Victoria

Am 27. August jährt sich das besondere historische Ereignis: Der einzige bekannte Besuch der britischen Königin Victoria in Meiningen liegt genau 180 Jahre zurück. Auf Einladung von Herzog Bernhard II. von Sachsen-Meiningen unterbrach die Queen 1845 gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Albert und einem kleinen Hofstaat ihre Reise von Coburg nach Schloss Reinhardsbrunn für einen kurzen Aufenthalt in Meiningen. Herzog Bernhard II. war eigens nach Coburg gereist, um seine Einladung persönlich zu überbringen.