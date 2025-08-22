Royales Meiningen Empfang zum Besuch von Queen Victoria

Limitierter königlicher Meiningen-Stift

Darüber hinaus können Interessierte an diesem Tag von 14 Uhr bis 16 Uhr in der Tourist-Information auf die Autorin Elisa Jakob treffen und mit ihr bei einem Glas Victoria-Wein oder einer Tasse Tee über ihre am 28. November erscheinende Romanbiografie von Victoria und Meiningens Rolle darin ins Gespräch kommen. Außerdem gibt es an diesem Nachmittag den limitierten „königlichen Meiningen-Stift“ zum Sonderpreis von 99 Cent.