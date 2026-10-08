Royaler Patzer Königin Silvia enthüllt Preis - Trophäe trifft Preisträgerin

Konstanz - Das war so nicht geplant: Königin Silvia von Schweden (82) hat bei der Verleihung eines Preises am Bodensee unfreiwillig für einen schmerzhaften Moment mit gesorgt. Gemeinsam mit der Vorstandsvorsitzenden der Mentor-Stiftung, Bettina Gräfin Bernadotte, wollte die Monarchin auf der Insel Mainau eine Trophäe enthüllen - doch die Holz-Metall-Statue fiel vom Podest und landete ausgerechnet auf den Zeh der nicht ganz unbekannten Preisträgerin. Geehrt wurde an dem Tag Monika Brandt vom Zwieback-Imperium Brandt für ihr Engagement für Jugendliche.