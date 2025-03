Royaler Ausflug mit Folgen Ärger wegen Fotos der spanischen Kronprinzessin Leonor

Einkaufszentrum weist Vorwürfe zurück

Das Einkaufszentrum bestätigte inzwischen in einem Kommuniqué die Weitergabe der Fotos, wies aber alle Vorwürfe zurück. "Die verbreiteten Bilder wurden den Medien von der Freizone von Punta Arenas auf Anfrage zu journalistischen Zwecken übergeben." Der private Besuch von Leonor in einem öffentlich zugänglichen Bereich sei am Donnerstag "unter völlig normalen Bedingungen" verlaufen. "Zu jedem Zeitpunkt bewegte sie sich in sicheren Bereichen, ohne angesprochen oder gestört zu werden", hieß es.