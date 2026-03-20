Oslo - Den Skandalen um Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) zum Trotz weicht Kronprinz Haakon (52) seiner Frau nicht von der Seite. "Wenn man heiratet, dann tut man das schließlich in guten wie in schlechten Tagen", sagte der norwegische Thronfolger in einem gemeinsamen Fernsehinterview mit Mette-Marit am Freitag. "Gerade, wenn es schwierig wird, wenn es richtig Gegenwind gibt, ist es wichtig, ein Fundament zu haben, auf dem wir gemeinsam stehen können." Dieses Fundament habe das Paar in den vergangenen 25 Jahren aufgebaut, sagte er dem Sender NRK.