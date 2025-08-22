Royal-Kenner aus Hamburg Ein Leben zwischen Adel und Afrika - "Sir Rolf" ist tot

Bei der privaten Queen biss er sich die Zähne aus

Beim Mythos Queen stieß aber auch er an Grenzen. "Wir können ja tun, was wir wollen, wir werden diese Nuss nie knacken", war der Blaublut-Kenner überzeugt. Auch wenn der Buckingham Palast seine Pforten inzwischen weit aufgestoßen habe, habe sich die Queen ein Stück Privatheit gesichert. "Die sind in der Beziehung so clever über all die Jahrhunderte geworden, dass man viele Dinge sicher nicht erfährt."

Ein weniger glanzvolles Ereignis fiel in Seelmann-Eggeberts Zeit als NDR-Fernsehprogrammdirektor: Der Sender wiederholte zum Jahreswechsel 1986/1987 in der ARD die Neujahrsansprache des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl vom Vorjahr. Der NDR blieb sein Sender über all die Jahre - und Seelmann-Eggebert selbst im Ruhestand seinem Metier treu. Dem Fernsehen will er so lange erhalten bleiben, solange es auch ihn will, sagte er mal.

Doch 2019 war Schluss und seitdem hatte er sich auch komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und wollte auch keine Interviews mehr geben. Mit seinem Sohn Florian hatte der Journalist eine eigene Produktionsfirma gegründet.