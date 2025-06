Ursache für die kurzfristige Streckensperrung auf dem Weg in Ausflugsorte wie Tegernsee und Lenggries mitten in der Sommersaison seien Schwellenschäden an sieben Weichen auf der Strecke, die bei einer Inspektion aufgefallen seien. Die Reparatur sei sehr aufwendig, weil jede Weiche "im Weichenwerk der DB maßgefertigt" werden müsse, sagte die Bahnsprecherin.