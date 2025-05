Durch einen, wie die Rottmarer so schön sagen „Reigschneiten“ wurde Steffen Bruhnke vom Feuerwehrverein vor gut zwei Jahren auf das Ortsjubiläum aufmerksam gemacht. Er fand in seinem Briefkasten einen Ausdruck einer Internetrecherche auf dem zu lesen war, dass der Ort Rottmar im Jahr 2025 stolze 750 Jahre alt wird. Das war der Tipp von Michael Parschan, der mittlerweile schon seit 31 Jahren in Rottmar wohnt, an die beiden örtlichen Vereine, zum einen den Sportverein und zum anderen den Feuerwehrverein. Die Vereinsvorstände überlegten, wie man ein solches Jubiläum feiern könnte.