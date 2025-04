Die sind in der Angliederungsgenossenschaft Rotterode organisiert und haben zu ihrer vergangenen Versammlung beschlossen, den Überschuss aus der Jagdpacht an die drei Hütten zu spenden. Jeweils 400 Euro gingen so kürzlich an das Bergwacht-Team der Paul-Schlösser-Hütte, an den Turnvater Jahn-Verein der Jahnhütte und an die Wintersportler und ihre Wanderhütte auf der Silberwiese. Mit dem Geld soll die gemeinnützige Arbeit für den sanften Tourismus und die Versorgung von Wanderern unterstützt werden, hieß es. Die drei Hütten sind beliebte Ausflugsziele für Erholungssuchende aus nah und fern. Das Foto entstand unweit der Hütte auf der Silberwiese, wo sich ein eindrucksvolles Panorama mit dem Dolmar bei Meiningen im Hintergrund bietet.