Würzburg - Eine Prostituierte hat gestanden, einen Priester und zwei weitere Männer mit Lügen über ihre angeblichen Geld- und Gesundheitsprobleme um knapp 350.000 Euro gebracht haben. Die 30-Jährige ließ die Vorwürfe zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Würzburg über ihren Verteidiger einräumen. Zuvor hatten sich die Beteiligten auf einen Strafrahmen bei einem Geständnis geeinigt. Demnach muss die Frau bei einer Verurteilung mit einer Haftstrafe zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Jahren rechnen.