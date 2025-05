Aschaffenburg (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Kreuzungsunfall mit einem Auto in Aschaffenburg schwer verletzt worden. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein Gesamtschaden von schätzungsweise rund 115.000 Euro - davon rund 100.000 Euro allein am Auto, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Motorradfahrer sei am Dienstagabend mit seiner Maschine vermutlich über Rot gefahren.