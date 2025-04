Immer am Wochenende nach Ostern verwandelt sich Masserberg am Rennsteig zum Mekka des Tanzsports. Im Saal in der Klinik tanzen dann die Besten der Besten aus den Masterklassen, um Punkte und Wertungen. Das Turnier wird wieder hochkarätig besetzt sein, blickt Jörg-Peter Sommer, Vorsitzender des Tanzsportclubs Rennsteigperle voraus. Deutsche Meister, Teilnehmer von Deutschen und Weltmeisterschaften haben gemeldet und werden in den Ballveranstaltungen zu sehen sein. Sowohl Standard als auch Latein wird in Masserberg wettkampfmäßig getanzt. Für die Ballveranstaltungen am 25. und 26. April, ab 19 Uhr, sind jeweils noch Karten erhältlich. Für die Tagesveranstaltungen gibt es Eintrittskarten an der Tageskasse. Ballkarten können online bestellt werden: www.rennsteigperle24.de