Rothirsche brauchen viel Platz. Die Tiere, die in der Jägersprache „Rotwild“ genannt werden, bewegen sich in großflächigen, vernetzten Lebensräumen. Die gibt es aber im dicht besiedelten Deutschland mit seinen zerstückelten Waldgebieten immer weniger. In der Praxis werden die Hirsche daher in Reservate gezwungen. „Es steht schlecht um das Rotwild, weil Politik, Jagd und Landnutzung dem Wildtier kaum den Raum geben, den es eigentlich bräuchte“, sagte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Samstag bei einem Treffen mit Experten und Jagd-Vertretern aus Thüringen, Bayern und Hessen in Münnerstadt (Kreis Bad Kissingen) im Süden der bayerischen Rhön.