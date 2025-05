Die Suche blieb ohne Ergebnis, es wurde niemand mit einer Waffe gefunden, wie ein Polizeisprecher am Abend mitteilte. Die Polizei ermittle aber weiter. "Wir nehmen diesen Hinweis ernst." Ein Mann war am Nachmittag überprüft worden. "Es haben sich aber keine Hinweise ergeben, dass er mit dem Geschehen in Verbindung steht."