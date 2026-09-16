Roter Wagen: Rätsel um vor Jahrzehnten versenktes Auto aus dem Lech

Am Wagen war noch das gesiegelte Kennzeichen des Landkreises Ostallgäu angebracht. Die AU-Plakette des Fahrzeugs war laut Polizei im August 1990 abgelaufen. Deshalb vermuten die Ermittler, dass der Wagen zwischen 1988 und 1990 gestohlen und anschließend im Lech versenkt wurde.