Roter Teppich: Kinder von Hollywood-Ex-Traumpaar gemeinsam bei Premiere

New York - Mehr als 30 Jahre nach der Ehe ihrer Eltern haben die Kinder von Cindy Crawford und Richard Gere gemeinsam auf einem roten Teppich gestanden: Die Schauspieler Kaia Gerber (24) und Homer Gere (26) kamen am Montagabend zur Premiere der Serie "The Shards" in New York. Beide sind in der Produktion, die auf einem Roman von Bret Easton Ellis ("American Psycho") beruht, zu sehen. Sie läuft ab 6. August beim Streamingdienst Disney+.