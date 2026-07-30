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Roter Teppich Kinder von Hollywood-Ex-Traumpaar gemeinsam bei Premiere

Kaia Gerber und Homer Gere zeigen sich bei der Premiere von «The Shards» erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich – Jahrzehnte nach der Ehe ihrer berühmten Eltern.

Roter Teppich: Kinder von Hollywood-Ex-Traumpaar gemeinsam bei Premiere
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Kaia Gerber (l) und Homer Gere lächeln sich bei der Weltpremiere der Serie "The Shards" an. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

New York - Mehr als 30 Jahre nach der Ehe ihrer Eltern haben die Kinder von Cindy Crawford und Richard Gere gemeinsam auf einem roten Teppich gestanden: Die Schauspieler Kaia Gerber (24) und Homer Gere (26) kamen am Montagabend zur Premiere der Serie "The Shards" in New York. Beide sind in der Produktion, die auf einem Roman von Bret Easton Ellis ("American Psycho") beruht, zu sehen. Sie läuft ab 6. August beim Streamingdienst Disney+.

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Kaia Gerber ist die Tochter von Model Cindy Crawford (60) und Unternehmer Rande Gerber (64). Homer Gere stammt aus der Ehe von Schauspieler Richard Gere (76) mit Schauspielerin Carey Lowell (65). Crawford und Gere waren von 1991 bis 1995 verheiratet und waren in den 90er Jahren eines der bekanntesten Paare Hollywoods. 

Unter anderem erschienen sie 1993 gemeinsam bei der Oscar-Verleihung. Kaia Gerber arbeitet seit einigen Jahren als Model und Schauspielerin und wird wegen ihrer Ähnlichkeit immer wieder mit ihrer Mutter verglichen.