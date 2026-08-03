Berlin - Sie ist die Tochter des Supermodels Cindy Crawford, er der Sohn von Schauspielstar Richard Gere. Zur Premiere der Romanverfilmung "The Shards" sind Kaia Gerber und Homer Gere nach Berlin gekommen. Die beiden spielen in der neuen Serie mit.
Die Romanverfilmung «The Shards» feiert Premiere in Berlin. In der Serie spielen Kaia Gerber und Homer Gere mit. Ihre Eltern waren früher mal ein Traumpaar Hollywoods.
Berlin - Sie ist die Tochter des Supermodels Cindy Crawford, er der Sohn von Schauspielstar Richard Gere. Zur Premiere der Romanverfilmung "The Shards" sind Kaia Gerber und Homer Gere nach Berlin gekommen. Die beiden spielen in der neuen Serie mit.
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Die Produktion beruht auf einem Roman des Schriftstellers Bret Easton Ellis ("American Psycho") und läuft ab 6. August beim Streamingdienst Disney+. Die Serie spielt inmitten reicher und privilegierter Jugendlicher in Los Angeles.
Kaia Gerber arbeitet seit einigen Jahren als Model und Schauspielerin und wird wegen ihrer Ähnlichkeit immer wieder mit ihrer Mutter verglichen. Sie ist die Tochter von Crawford (60) und Unternehmer Rande Gerber. Homer Gere stammt aus der Ehe von Richard Gere (76) mit Schauspielerin Carey Lowell.
In den 1990ern waren Gere und Crawford selbst mal eines der bekanntesten Paare Hollywoods. Die beiden waren von 1991 bis 1995 verheiratet und erschienen etwa 1993 gemeinsam zur Oscar-Verleihung. Die neue Serie hat nun die Kinder der beiden zusammen vor die Kamera gebracht.