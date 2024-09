Rote Pandas: Zoo bekommt Anlage für Rote Pandas

Erfurt (dpa/th) - Im Thüringer Zoopark in Erfurt sollen künftig die in Asien als gefährdete Art eingestuften Roten Pandas gezeigt werden. Für die Tiere, die auch Kleine Pandas oder Katzenbären heißen, soll eine neue Anlage entstehen, teilte die Zoopark-Verwaltung mit. Die Art mit rotbraunem Fell und buschigem Schwanz kommt in Asien im Himalaya-Gebiet sowie im Südwesten Chinas vor. Die Tiere ernähren sich vor allem von Bambus.