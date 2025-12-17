Erfurt (dpa/th) - Drei Menschen sind bei einem Unfall zwischen einem Wagen und einem Wohnmobil an einer Kreuzung in Erfurt schwer verletzt worden. Während der 71 Jahre alte Wohnmobilfahrer auf eine Landstraße abbiegen wollte, übersah die 59 Jahre alte Autofahrerin nach Polizeiangaben eine rote Ampel – ihr Wagen prallte in das andere Fahrzeug. Die beiden Insassen des Wohnmobils sowie eine Beifahrerin im Auto kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.