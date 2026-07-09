Alles dreht sich, man bewegt so Einiges, und beim Engagement ist jeder mal dran: Der Suhler Rotary Club will in den kommenden Monaten zeigen, dass der Wille, Dinge ins Rotieren zu bringen und abwechselnd Verantwortung zu zeigen, nicht nur in seinem Namen steckt. Mit der Übergabe des Präsidentenamts an den Suhler Organisationsberater Sven Büttner sind die hiesigen Rotarier in er ersten Juliwoche in ihr neues Clubjahr gestartet.