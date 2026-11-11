Der FC Rot-Weiß Erfurt ist Herbstmeister der Fußball-Regionalliga Nordost – und das bereits einen Spieltag vor der offiziellen Saisonhalbzeit. Wenn man Fabian Gerber im Sommer gesagt hätte, dass er mit seinem Team im November ganz vorne stehen würde, hätte der Trainer vermutlich abgewunken. Inzwischen sind die Rot-Weißen ein klarer Titelkandidat, der konstante Leistungen zeigt, knappe Spiele für sich entscheidet und dank der Breite des Kaders bislang alle kleineren und größeren Wehwehchen weggesteckt hat. Hinzu kommt eine außergewöhnliche Offensivstärke: 48 Tore in 16 Partien entspricht dem selten erreichten Schnitt von drei Treffern pro Spiel.