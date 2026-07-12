Pünktlich zum Beginn am Freitag, 18 Uhr, war alles angerichtet: Zwei Spitzenmannschaften der Regionalligastaffeln Bayern und Nordost, herrliches Fußballwetter, 780 erwartungsvolle Zuschauer, ein gut bespielbarer Rasen und eine vorzügliche Versorgung der Gäste. Über die gesamte Spielzeit war es eine kurzweilige Partie, in der alle angereisten Akteure (20 bei Nürnberg und 23 bei Erfurt) zum Einsatz kamen. Nur eins fehlte in den 90 Minuten zum Leidwesen der guten Zuschauerkulisse, deren Größe sich im Vorfeld mit 330 im Vorverkauf abgesetzten Karten nicht abgezeichnet hatte: die Tore!