Rot oder Blau? Wie im Amazonas zwei Rinder eine ganze Stadt spalten

Heute bleibe es bei Sticheleien. Früher hätten sich Fans wegen der Rivalität sogar geprügelt, erzählt Marcelo. Andere Paare seien während der Festivalsaison allerdings bis heute so fanatisch, dass sie zeitweise kaum miteinander sprächen.

Die Reise gehört zum Festival

Von Manaus aus ist Parintins in gut einer Stunde mit dem Flugzeug zu erreichen. Doch viele Besucher nehmen bewusst die fast 20-stündige Schifffahrt über den Amazonas in Kauf. Denn für sie beginnt das Festival nicht erst in der Arena, sondern schon an Bord. Zwischen Hunderten Hängematten erklingen die Toadas - die Lieder der beiden Bois. Familien reisen gemeinsam an, viele tragen bereits Rot oder Blau und singen mit. Die Anreise ist für viele längst Teil des Festes.

Drei Nächte für ein Halbjahres-Einkommen

Für die Bewohner ist das Festival nicht nur kultureller Höhepunkt, sondern wirtschaftliche Lebensader. Im Viertel Palmares betreibt Hernando seit Jahren die Caprichoso-Kneipe "Canto da Porrada". Während des Festivals werde daraus ein Treffpunkt für Fans aus ganz Brasilien. "In drei Nächten verdienen wir ungefähr so viel wie sonst in einem halben Jahr", sagt er.

Der Barbesitzer ist nur einer von Tausenden, die vom Festival leben. Nach Angaben der Stadt entstehen mehr als 30.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze. Die wirtschaftliche Bedeutung wird auf umgerechnet fast 33 Millionen Euro geschätzt.

"Das Spielzeug unserer Familie wurde zur Seele eines Volkes"

Für einige bedeutet das Festival weit mehr als Einnahmen. Sidney de Carvalho Simas trägt eine besondere Familiengeschichte in sich. Er ist Urenkel von Lindolfo Monteverde, dem Gründer des Garantido.

"Als Kind war Garantido für mich etwas ganz Normales", erzählt er. Erst später habe er verstanden, was daraus geworden sei. "Da habe ich begriffen, dass das Spielzeug unserer Familie zur Seele eines ganzen Volkes geworden war."

Und wieder schweigt eine Seite

Als die letzten Trommelschläge verklingen, jubelt diesmal Rot, Blau schweigt. Wenige Stunden später wird in der Stadt schon wieder darüber diskutiert, welcher Boi die bessere Vorstellung gezeigt hat. Denn der Wettbewerb dauert zwar nur drei Nächte. Die Rivalität prägt Parintins aber das ganze Jahr. Und niemand kommt an der Frage vorbei: Rot oder Blau?