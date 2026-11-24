Rostock - Der laut Betreiber größte Weihnachtsmarkt im Norden Deutschlands verzichtet in diesem Jahr zum ersten Mal auf eine echte Weihnachtstanne - zum Unmut vieler Besucherinnen und Besucher. Statt einer festlich geschmückten Tanne müssen sich die Besucher des Rostocker Weihnachtsmarktes mit einer Lichtprojektion eines Weihnachtsbaumes zufriedengeben. Der Grund für den ungewöhnlichen Verzicht: Die Kosten für einen echten Baum seien zu hoch, teilte der Betreiber, die städtische Großmarkt Rostock GmbH, mit.