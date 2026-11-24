Betreiber: Kollegen auf offener Straße und im Netz beschimpft

Die Großmarkt Rostock GmbH begründete die Entscheidung wie folgt: "Die Beschaffung, die Logistik des Aufstellens sowie die dazugehörigen Genehmigungen und der personelle Aufwand - alles, was zum Stellen einer Großtanne notwendig ist, wird immer kostenintensiver und schwieriger." Auch ökologisch sei die Großtanne hinterfragt worden. Mit der Lichtprojektion habe man versucht, Tradition und Moderne zu verbinden und gleichzeitig eine neue Attraktion für den Weihnachtsmarkt zu schaffen, teilte eine Sprecherin mit.