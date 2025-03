Thüringen eröffnet am Samstag, 22. März, offiziell die Grillsaison. Allerdings findet die Rostkultur nicht wie gewohnt auf dem Erfurter Domplatz, sondern im 1. Deutschen Bratwurstmuseum in Mühlhausen statt. Das habe ausschließlich finanzielle Gründe und sei eine Lösung für dieses Jahr, erklärt Uwe Keith, der Geschäftsführer des Herkunftsverbandes Thüringer und Eichsfelder Wurst und Fleisch, der zusammen mit dem Verein „Freunde der Thüringer Bratwurst“ den feierlichen Auftakt der Grillsaison organisiert. Die Thüringer Agrar-Marketings hatte das beantragte Sponsoring für die Veranstaltung abgesagt, mit Verweis darauf, dass es noch keinen Landeshaushalt gebe. Man arbeite aber daran, künftig wieder in Erfurt zu feiern, so Keith.