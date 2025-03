Eigentlich wird in Thüringen ja vom 1. Januar bis 31. Dezember gegrillt. Wenn der Frühling naht, ist jedoch Zeit, das offizielle Angrillen zu feiern. Der Herkunftsverband Thüringer und Eichsfelder Wurst und Fleisch und der Verein „Freunde der Thüringer Bratwurst“ hatte die diesjährige Rostkultur aus finanziellen Gründen vom Erfurter Domplatz ins Bratwurstmuseum nach Mühlhausen verlegt. Die Läufer, die traditionell aus Arnstadt, dem Ort der Ersterwähnung der Thüringer Bratweltwurst, das Feuer zum Entzünden des weltgrößten Kaminzuggrills bringen, mussten deshalb Samstag deutlich mehr Kilometer unter die Füße nehmen. Um 3.45 Uhr machte man sich an der Liebfrauenkirche auf den Weg. Die rund 72 Kilometer wurden nicht wie sonst der Weg nach Erfurt in der Gruppe sondern als Staffellauf absolviert. Während ein Läufer, begleitet von einem Radfahrer, mit der Fackel rannte, fuhren die anderen mit dem Auto zur nächsten Wechselstelle. Zur Hälfte der Distanz übernahmen dann Sportler aus Mühlahusen.