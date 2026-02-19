Norbert Roepke ist jemand, der sich nicht so schnell abwimmeln lässt, wenn er auf ein Problem aufmerksam machen will. In den Behörden, ob in der Stadtverwaltung, im Landratsamt oder in der Denkmalschutzbehörde, ist der Name des pensionierten Diplomingenieurs bekannt. Er kann hartnäckig sein, das hat sich rumgesprochen in den Amtsstuben. Das Herz des 71-jährigen Meiningers schlägt für die denkmalgeschützten Bauwerke in der Region. Die Bogenbrücke, die über die Werra führt und Schlosspark mit dem Herrenberg verbindet, gehört dazu.