Zwölf Sterne, zwölf Sprachen, zwölf Fragen. Das „Herzlich Willkommen“ und das „Guten Abend“ klang möglicherweise fremd und war in gleich zwölf Sprachen zu hören. Kinder hatten zwölf Sterne mit zwölf Fragen gebastelt – siehe Europaflagge. Und die Europahymne gab’s in einer sehr interessanten Jazz-Version, gespielt von Carsten Daerr, aber erst am Ende der Vernissage. Dazwischen lagen sehr spannende Minuten, in denen es um die Kunst von vier Steinbach-Hallenbergerinnen ging. Sie nennen sich „artistas“ und zeigen ihre Werke derzeit in der „Kleinen Galerie“ in Roßdorf. Am Freitagabend wurde die Ausstellung eröffnet. Mit viel Publikum. Und noch mehr Beifall. Bevor André Maat sich zur Thematik Europa äußerte, gab es eine Gedenkminute für den kürzlich verstorbenen Herbert Frübing, den Maat als Vertrauten und Stütze des Kulturrings bezeichnete. Der Verein war verantwortlich für die Organisation. Und das Europa-Thema reihte sich ein in eine Reihe von Veranstaltungen, die in Roßdorf schon durchgeführt worden waren und alle mit diesem Kontinent zu tun hatten. Maat nannte ein Konzert eines niederländischen Chores in der Kirche, die EuropaRad-Tour im Mai und die Ausstellung von Grundschülern in der Scheune behandelte das Thema ebenfalls.