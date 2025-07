Vier Frauen und eine Menge Power. Frauenpower. „Die wurde in der Kunst viel zu lange nicht gewürdigt“, meint Severine Bebek und fügt hinzu: „Es ist wichtig, dass wir hier einen Raum haben.“ Mit hier meint die Steinbach-Hallenbergerin die „Kleine Galerie“ in Roßdorf. Im Vorfeld des Dorf- und Schützenfestes, das am Wochenende dort gefeiert wird, gibt es immer eine Ausstellung. Damit werden die Feierlichkeiten quasi eröffnet.