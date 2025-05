Das war eine Fummelei: Der Dorn der Schnalle wollte einfach nicht einlochen. Das musste aber sein. Rainer Esskuchen, ehemaliger Bürgermeister von Bönen in Nordrhein-Westfalen, schaffte es schließlich. Mit diesen Riemchen befestigte er das sogenannte Grubenleder an seinem Allerwertesten. Und weil er dem Bergbau sehr verpflichtet ist, durfte dieses Teil an seinem Gesäß beim Auftritt der Gäste aus Bönen in der Roßdorfer Kirche nicht fehlen. Ein Gruben- oder auch Arschleder genannt, war gut gegen das Durchwetzen des Hosenbodens und schützte zudem vor Nässe und Kälte.