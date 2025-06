Roßdorf ist die kleinste der vier von Breitungen verwalteten Gemeinden. Ende 2023 zählte man noch 569 Einwohner, Tendenz fallend. Finanziell stand es vor wenigen Jahren schlecht um das Dorf, inzwischen geht es wieder aufwärts. Seit Ende 2024 sei Roßdorf schuldenfrei, sagte Breitungens Kämmerin Susan Semisch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, als der neue Haushaltsplan zur Debatte stand. Der sei mit seinem Gesamtvolumen von rund anderthalb Millionen Euro „nicht so groß“– dennoch sieht er Investitionen von rund einer halben Million Euro vor. Und das ohne Kredite. Auch Ende 2025 will Roßdorf ohne Schulden sein.