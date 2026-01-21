Sammelbüchsen, Bücher und Spielzeug sind in der Vorweihnachtszeit an der Grundschule in Roßdorf beliebte und wichtige Utensilien. Bücher und Spielwaren, außer Kuscheltieren, sortieren die 108 Grundschüler dann immer zu Hause aus und bringen sie mit ins Schulhaus. Dort wird für die gesamte Schule ein Basar organisiert. „Für kleines Geld“, sagte Schulleiterin Annette Erichsen. 274 Euro kamen zusammen. Der Betrag wanderte in eine selbst gebastelte Spendenbox.