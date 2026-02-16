„Oben gute Laute, unten gute Laute, vorne gute Laune, hinten gute Laune ... gute Laune überall“ – weder die Aktiven noch die Gäste ließen sich die traditionelle Rosenmontagsparty auf dem Bad Salzunger Marktplatz durch das ungemütliche Wetter vermiesen. Trotz Ferien, Schnee und Glätte – die echten Karnevalfans warteten eisern vor der Marktbühne auf den Einmarsch der Vereine und den Startschuss der Konfettikanone, gezündet vom Karnevalsclub Kloster (KCK).