Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Täter am Mittwoch gegen 15.50 Uhr einen Lotto-Zeitschriftenladen am Salinplatz, bedrohte eine Angestellte mit dem Messer und forderte Geld. Er flüchtete jedoch ohne Beute in Richtung Bahnhof. Rund eineinhalb Stunden später, gegen 17.25 Uhr, überfiel mutmaßlich derselbe Mann eine Bäckerei im Stadtcenter in der Brixstraße.