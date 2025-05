Rosenheim (dpa/lby) - Eine Gruppe junger Männer soll einen 22-Jährigen in Rosenheim abgepasst und zu Boden geschlagen sowie getreten haben. Einer von ihnen soll ihn zudem mit einem gefährlichen Gegenstand am Oberkörper verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Dem 22-Jährigen sei sein gleichaltriger Begleiter zu Hilfe gekommen und dabei am Finger geschnitten worden, teilte die Polizei mit. Der Rettungsdienst brachte demnach die beiden 22-Jährigen ins Krankenhaus.