Rosenheim (dpa/lby) - Ein elfjähriger Fahrradfahrer ist in Rosenheim mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Nach Zeugenaussagen fuhr der Junge am Dienstagmittag von einem Supermarktparkplatz auf eine Straße und übersah dabei das herannahende Auto einer 64 Jahre alten Frau, teilte die Polizei mit. Der Junge prallte gegen die Seite des Autos und stürzte zu Boden. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. In Lebensgefahr schwebt er laut Polizei nicht.