Rosenheim (dpa/lby) - Ein Senior ist bei einem Brand in seiner Wohnung in Rosenheim leicht verletzt worden. Nach dem Feuer am Donnerstagabend sei seine Wohnung in dem sechsstöckigen Mehrfamilienhaus vorerst unbewohnbar, teilte die Polizei mit. Der Schaden wurde demnach auf rund 60.000 Euro geschätzt.